Holland: Wut, aber auch Freude nach Saisonabbruch

„Mangel an Transparenz und Objektivität“

Utrechts Klubchef Thijs van Es sprach von einem „schwarzen Tag für den Fußball“. Den Entscheidungen des KNVB „mangelt es an Transparenz und Objektivität“, schimpfte er. Über einen möglichen Einzug Utrechts in die Europa League sollte eigentlich erst im Cupfinale gegen Feyenoord entschieden werden, das nun nicht mehr stattfindet. In Tilburg, dessen Club Willem II aufgrund der Platzierung in der Eredivisie knapp vor Utrecht in die Europa League einzieht, feierten Fans hingegen mit einem Autokorso.