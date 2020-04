Positiver Corona-Fall in Tiroler Flüchtlingsheim

Bei einer routinemäßigen Testung auf eine mögliche Coronavirus-Infektion ist das Ergebnis bei einem Bewohner eines Flüchtlingsheims in Imst in Tirol positiv ausgefallen. Der Mann war aus anderen medizinischen Gründen in das Krankenhaus Zams eingeliefert worden, teilte das Land am Freitagabend in einer Aussendung mit. Der Krankheitsverlauf sei sehr mild, der Flüchtling habe keine typischen Symptome einer Covid-19-Erkrankung. Der Mann wurde im Krankenhaus isoliert.