Erhöhte Waldbrandgefahr in fast allen Bezirken

Aufgrund des anhaltend trockenen und warmen Wetters der letzten Wochen und der Tatsache, dass nach wie vor keine größeren Niederschläge zu erwarten sind, haben die Bezirkshauptmannschaften Kufstein und Kitzbühel am Freitag ebenso eine Schutzverordnung hinsichtlich der erhöhten Waldbrandgefahr erlassen. In den Bezirken Imst, Innsbruck-Land, Landeck, Schwaz sowie in der Stadt Innsbruck war bereits eine solche Verordnung in Kraft.