Trockenheit trifft die Waldbauern nun doppelt hart

Jetzt zwei Krisen auf einmal lösen?

„Die Situation ist nicht nur am Acker dramatisch“, so Landesrat Kainederin St. Martin: „Wenn man schon einen Wald bewässern muss, ist das wirklich heftig!“ Daher sagt der Grüne: „Aus unserer Sicht ist völlig klar: Alles, was wir jetzt an Wirtschaftswunder brauchen, muss in Wahrheit der Klimaschutz herbringen. Und das geht auch.“ Die Maßnahmen- und Konjunkturpakete müssten jetzt auf beide Konten, Corona-Folgen und Klimawandel, einzahlen. „Dann gibt es die Chance, dass wir zwei Krisen auf einmal lösen“