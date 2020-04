Aus der 2. Liga für Sponsor der 2. Liga sinnvoll!

Einer davon wäre der GAK, bei dem das Wett-Unternehmen ebenfalls als Hauptsponsor (bis Sommer 2021) agiert, und der aufgrund des in der Liga vergleichsweise hohen Zuschaueraufkommens bei Geisterspielen besonders leiden würde. Der Namenssponsor der Liga bekommt in der aktuell laufenden Diskussion, in der auch Aufstiegsklagen von Ried - wo Hpybet Premiumpartner ist - und Austria Klagenfurt im Raum stehen, viel Aufmerksamkeit. „Wir reden ja nicht von irgendwelchen Skandalen, ich glaube daher nicht, dass wir einen Reputationsschaden davontragen. Für ein so junges Unternehmen wie unseres, ist jede Werbung besser als keine Werbung“, so Köberl. Seine Sponsoringvereinbarungen will das Unternehmen einhalten, diskutiert wird aber über eine Anpassung der Verträge.