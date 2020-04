Mobile Test-Container für England

Und da kommen Steiners Container ins Spiel. 2400 Tests können in einem einzigen von nur einer Person pro Tag durchgeführt werden. Nur fünf Stunden dauert es, bis das Ergebnis fertig ist. „So können positiv Getestete möglichst rasch in Quarantäne“, so Steiner. Während bereits seit einiger Zeit damit erfolgreich getestet wird und auch immer mehr Firmen Interesse an Steiners Container haben, laufen derzeit weitere Verhandlungen mit Vertretern des britischen Gesundheitssystems. Denn Open Cell könnte bald an mehreren Standorten in London insgesamt 39 Container aufstellen, wodurch die täglichen Testkapazitäten auf 80.000 erhöht werden sollen. In Zukunft sollen dann auch Antikörpertests in den Containern gemacht werden können.