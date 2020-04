Ex-Wirtschaftskammer-Chef will seine Firma retten

„Situationsbezogen haben sich sich neue Themen in meiner Unternehmensgruppe und auch der Kammer ergeben“, sagt der Flachgauer (51). Nachsatz: „In Zeiten wie diesen wird ein Präsident rund um die Uhr gebraucht. Und die Zeit fehlt mir, weil ich in meiner Firma eigentümerbasierte, strategische und operative Entscheidungen treffen muss.“ Der Hintergrund: Eigentlich war Rosenstatter nicht mehr operativ in seinem Unternehmen Alumero tätig. Nun müsse er wieder die Fäden im 330 Mitarbeiter starken Unternehmen ziehen – um auch die Lieferketten aufrechtzuerhalten.