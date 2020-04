Kornkammer ohne Zukunft? Immobilienmarkt rentabler

„Zahlreiche Bauern schicken ihre Kinder bereits lieber in technische als in landwirtschaftliche Schulen. Baumeister und Architekten sind nämlich sehr gefragt“, erklärt ein Landwirt aus dem Bezirk. Das Geschäft steigt jedenfalls enorm an.Bei Grundstückspreisen wird in den Umlandgemeinden der Messestadt Tulln übrigens schon mit 150 bis 200 Euro pro Quadratmeter gerechnet. Allein dadurch habe sich schon ein Markt mit einem Volumen von mehr als 55 Millionen Euro gebildet, und der gehe ohne Widerrede weiter, lautet das Fazit. Für die so wichtige Lebensmittelproduktion hat diese Entwicklung wohl keinen Platz mehr übrig, Importe aus Osteuropa sind die Zukunft, heißt es.