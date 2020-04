Grenzöffnung für Platter natürlich „wünschenswert“

„Eine Grenzöffnung wäre natürlich wünschenswert, zunächst braucht es aber eine genaue Analyse der Experten in Österreich und Deutschland, was etwa die Zahl der Corona-Neuinfektionen betrifft“, meinte Platter bei einer Videopressekonferent am Dienstag. Es könne aber „keine politische Aufgabe“ sein, das zu beurteilen. Die Frage der Gesundheit stehe jedenfalls weiter im Vordergrund, so der Landeshauptmann.