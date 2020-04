Kein einziger Corona-Fall in 142 Tiroler Gemeinden

Der Blick in die nackten Statistik-Zahlen nährt die Zuversicht: Dank sinkender Tendenz sind nun mehr als die Hälfte der Tiroler Gemeinden - zumindest laut den Testungen - frei von Corona. In weiteren 60 Gemeinden ist jeweils nur eine einzige Person betroffen. Mehr als zehn Erkrankte sind es lediglich in zwölf Tiroler Orten, meist in Wintersport-Hochburgen (in St. Anton 100 Fälle, in Ischgl 52 und in Sölden 38).