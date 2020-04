Ermittlungen gegen Ex-Bürgermeister eingestellt

Die Strafen gegen die drei Beschuldigten seien im Hauptverfahren so hoch gewesen, dass man im Falle einer Verurteilung in dem noch anhängigen Verfahren bezüglich der Versicherungsklausel mit einem unter 10.000 Euro liegenden Schadensbetrag nicht von der Verhängung einer Zusatzstrafe ausgehen könne, erklärte ein Sprecher der WKStA am Dienstag auf APA-Anfrage. Deshalb seien die Ermittlungen nach Paragraf 192 Strafprozessordnung eingestellt worden.