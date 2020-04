Herzprobleme: Diktator Kim nach OP in Behandlung

Kims Abwesenheit von einer Zeremonie zum Gedenken an seinen 1994 gestorbenen Großvater, den früheren Staatschef Kim Il Sung, am 15. April hatte zuletzt Spekulationen über seinen Gesundheitszustand ausgelöst. Noch am 11. April hatte Kim Jong Un ein wichtiges Parteitreffen in Pjöngjang geleitet. Kim hatte am 8. Januar Geburtstag, sein Alter wird in Südkorea auf 36 Jahre geschätzt.