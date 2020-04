Autofahrer starb 15 Tage nach Unfall im Spital

Der 49-Jähriger aus Kirchberg-Thening fuhr am 4. April 2020 gegen 3.25 Uhr mit seinem Pkw auf der B127 in Kleinzell in Richtung Linz. Bei Straßenkilometer 33,3 prallte er aus noch ungeklärter Ursache gegen die Leitschiene, kam anschließend von der Fahrbahn ab und stürzte mit dem Fahrzeug über eine steil abfallende Böschung. Dabei erlitt er schwere Verletzungen.