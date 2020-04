Schwarzenegger verkauft jetzt coole Corona-Masken

„I‘ll be back“, sagte Arnold Schwarzenegger einst in „Terminator“. „We‘ll be back“ ist sich der Hollywoodstar angesichts der Corona-Pandemie sicher und ließ den Spruch nun auf schwarze Schutzmasken drucken. „Wir werden diese Zeit gemeinsam durchstehen“, schrieb die „Steirische Eiche“ dazu auf Instagram und riet seinen Fans, sich in dieser Zeit „stylisch zu schützen“.