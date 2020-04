Trainingsverbot macht den Sportclub unglücklich

Der Wiener Sportclub hat mit einem starken vierten Platz in der heurigen Saison wieder für Aufsehen in der 3. Liga gesorgt. Zwar hat man in den letzten Spielen nicht überzeugen können, doch Trainer Robert Weinstabl ist dennoch mit der Leistung seiner Jungs zufrieden. Leider hat das Coronavirus den Dornbachern nach nur zwei gespielten Frühjahrsrunden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Klub kämpft wie viele andere Vereine ebenfalls ums Überleben. Bei uns zieht Trainer Weinstabl im Interview noch einmal Bilanz.