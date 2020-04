Corona: Schon 109 Todesopfer in der Steiermark

15.20 Uhr: Schutzmasken aus dem Automaten. Die „Natur.Werk.Stadt“ stellt am 23. April beim SMART City Bauernmarkt in der Grazer Wagner-Biro-Straße den ersten Mund-Nasen-Schutzmasken-Automaten, den „Maskomaten“, vor. Benutzer können sich bei Bedarf eine Maske aus einem öffentlich zugänglichen Automaten drehen. Der Nase-Mund-Schutz ist in Plastik-Hüllen (aus ehemaligen Überraschungseiern) eingeschlossen und damit gut geschützt. Die Bezahlung erfolgt per Überweisung als Spende an den Naturschutzbund Steiermark nach dem Prinzip „Zahl, was es Dir wert ist“.