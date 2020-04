10-Minuten-Takt für Grazer Öffis

Grünschnittaktion am Köglerweg in Graz

Um jene Grazer Haushalte zu unterstützen, die aktuell keine Lagerungsmöglichkeiten für ihren Grünschnitt haben, bietet die Holding Abfallwirtschaft bis 8. Mai die Möglichkeit, den Grünschnitt kostenlos am Köglerweg/Neufeldweg abzugeben.