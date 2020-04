Tod nach Forstunfall: Hürden bei Trauerbewältigung

Der Salzburger Bestatter Paul Buchsteiner versteht die aktuellen Sorgen trauernder Angehöriger. „Natürlich ist es auch für uns eine Umstellung, dass Begräbnisse derzeit nur im engsten Kreis stattfinden“, sagt der Unternehmer, der seit 19 Jahren im Geschäft ist. Buchsteiner will jedoch mit Alternativen Abhilfe bei der Trauerbewältigung schaffen. „Wir bieten unseren Kunden Videoaufnahmen der Begräbnisse an und arbeiten mit Kamera-Teams zusammen.“ Derzeit halte sich die Nachfrage allerdings in Grenzen. Auf das persönliche Gespräch im Vorfeld von Bestattungen verzichtet Buchsteiner noch nicht. „Eine Bestattung ist etwas sehr spezielles. Das lässt sich nur von Angesicht zu Angesicht klären.“