Mauterndorf trauert um früheren Landjugend-Leiter

In Mauterndorf klemmte sich der Sohn (26) eines Bauern (59) bei Forstarbeiten am Mittwoch unter einem Baum ein. Der Vater eilte sofort zu Hilfe. Doch jede Hilfe kam zu spät. Sämtliche Reanimationsversuche durch den Notarzt und den 59-Jährigen scheiterten. „Kurze Zeit später habe ich einen Anruf bekommen und erfahren, dass er verschieden ist“, erzählt Bürgermeister Herbert Eßl. Essl selbst zeigte sich bestürzt über das tragische Unglück. Der Landwirt und Vater des Unfallopfers sitzt im Gemeinderat. „Er ist ein guter Freund von mir, ich will der Familie aber noch Zeit geben und habe sie noch nicht kontaktiert“, meint der Ortschef.