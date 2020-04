Steirische Tierschützer vor den Vorhang!

Stellvertretend für die vielen guten Steirer wird Anton Lang als Landeshauptmann-Stellvertreter das fortführen, was er als engagierter Tierschutz-Landesrat ins Leben gerufen hat: den Tierschutzpreis, in Kooperation mit der „Krone“. „Damit wollen wir Einzelne, Kinder, Jugendliche, Vereine oder Personengruppen, die so oft unbedankt für Tiere da sind, vor den Vorhang holen“, freut sich Anton Lang auf die „schöne Aufgabe“.