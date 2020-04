Rufe nach „sofortiger“ Öffnung der Gastgärten

Musiker schreibt offenen Brief an Regierung

Auch der österreichische Rock-’n’-Roll-Musiker Andy Lee Lang schlägt in eine ähnliche Kerbe, was die Ansteckungsgefahr im Freien angeht, und machte seinem Ärger über die Regelungen die Kultur betreffend am Freitag auf seiner Facebook-Seite Luft: „Wir sind keine Kasperln, die hin und wieder singen oder musizieren, und weil eh alles gut ist, und dann gratis Balkonkonzerte geben sollen - das ist unser Beruf!“ Viele Kunstschaffende hätten keine großen Reserven, um ihre Fixkosten zu bestreiten.