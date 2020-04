Die Sommerfestspiele stehen vor dem Aus

Dann greift höhere Gewalt. Sie haften nicht für freie Verträge. „Es hängt davon ab, was in den Verträgen geregelt ist. Stichwort Ausfallklausel“, sagt Georg Graf, Rechtsprofessor an der Uni Salzburg. Die Klausel ist bei solchen Verträgen üblich. Ob die Festspiele unter jenen waren, die auf Absagen gehofft hatten, blieb unbeantwortet: „Manche haben sich gemeldet und nachgefragt. Mehr gibt es nicht zu sagen“, so aus dem Büro Lunaceks.