Liebe trotzt dem Virus: Jawort in der Corona-Krise

Einsam, fast gespenstisch, war die Stimmung im Marmorsaal des Schlosses Mirabell in der Salzburger Altstadt. Doch Daniela und Roman Altmann ließen sich die Laune nicht verderben. „Es war unser großer Tag“, sagt Daniela. Die beiden waren am Freitag das erste Paar, das sich nach der Corona-bedingten Zwangspause in der Mozartstadt das Jawort gegeben hat.