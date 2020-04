Trumps 3-Phasen-Plan, die USA wieder hochzufahren

Appell an Arbeitnehmer, nicht krank ihrem Job nachzugehen

Für alle Phasen gelte, appellierte Deborah Birx, Ärztin und Beraterin von Trump in der Krise, an alle Arbeitnehmer, nicht krank zur Arbeit zu gehen. Man werde das Testen gravierend ausweiten - nicht nur das sogenannte Contact Tracing, also die Rückverfolgung von Infektionsketten, sondern auch das Testen von allen Personen, die in ein Spital kommen, oder besonders gefährdeten Personen etwa in Altersheimen. Die USA hätten die Kapazitäten, all diese Testungen durchzuführen, so Birx. Sie sprach von einer Million Tests pro Woche, die man zusätzlich durchführen könne.