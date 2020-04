Bjelica nicht mehr Trainer von Dinamo Zagreb

„Ich verlasse Dinamo im gegenseitigen Einvernehmen“, wird der in Klagenfurt lebende Kroate in einer Aussendung des Vereins zitiert. Auf seiner Facebook-Seite ergänzt Bjelica: „Danke an die Spieler, professionelle Mitarbeiter, Ärzte, Physiotherapie, Wirtschaft und all die anderen mit denen ich die letzten zwei Jahre alles Gute und Schlechte geteilt habe. Danke an die Fans für die tolle Unterstützung... Das Leben geht weiter... einfach stark.“