Virus-Alarm im Spital

Angespannt ist die Lage im Krankenhaus in Oberwart. Besonders betroffen ist die Abteilung für Unfälle. „Jene für Orthopädie und Traumatologie kann keine neuen Patienten aufnehmen. Der Ambulanzbetrieb wird soweit wie möglich reduziert“, teilt die Spitalsleitung mit. Auslöser der Schutzmaßnahmen sind positiv getestete, aber bisher symptomlose Covid-19-Fälle unter den Mitarbeitern. Die Versorgung von Patienten mit akuten Verletzungen übernehmen die umliegenden Spitäler. Das Ärztepersonal in den Krankenhäusern Güssing und Oberpullendorf, in Wiener Neustadt (NÖ) sowie Hartberg und Feldbach in der Steiermark sind auf die Ausnahmesituation bereits vorbereitet. Ambulante Patienten, bei denen etwa ein Gips- oder Verbandswechsel im Krankenhaus Oberwart vorgesehen ist, werden direkt kontaktiert und informiert. „Derzeit stationär aufgenommene Patienten bleiben weiterhin in Oberwart in Behandlung. Die Versorgung ist sichergestellt“, bestätigt die Krankenanstaltengesellschaft (KRAGES).