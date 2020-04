Positiver Teil: Bessere Luft durch Corona-Shutdwon

Die Belastung mit Stickstoffdioxid, ein wichtiger Indikator für die Luftverschmutzung durch den Verkehr, hat sich an „berüchtigten“ Messstationen kräftig reduziert – siehe Grafik mit den Mittelwerten der angegebenen Zeiträume. In Linz-Römerberg, die für mögliche EU-Strafzahlungen relevante Station, beträgt die Reduktion 33,7 Prozent. In Enns-Kristein, wo der „Lufthunderter“ auf der A1 gesteuert wird, sind es 41 Prozent.