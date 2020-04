Grazer Augartenbucht öffnet am Freitag die Pforten

„Attraktive Räume direkt am Wasser“

„Gerade in dieser herausfordernden Zeit merken wir, wie wichtig Flächen für Naherholung im urbanen Bereich sind. Durch die Augartenabsenkung ist es uns gelungen, eine nachhaltige Nutzung der Mur im Bereich des historischen Stadtkerns möglich zu machen und attraktive Räume direkt am Wasser zu schaffen“, sagt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Um den Menschen in Graz mehr Raum zum Spazieren, Laufen und kurzen Verweilen bieten zu können, habe man sich entschlossen, die Bucht sofort zu öffnen und zugänglich zu machen.