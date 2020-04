Coronavirus-Krise treibt Goldpreis in lichte Höhen

Im Zuge der Coronavirus-Krise hat der Goldpreis nach den Osterfeiertagen seinen Höhenflug fortgesetzt. Dienstagfrüh wurde die Feinunze (also 31,1 Gramm) in London mit 1727,09 US-Dollar gehandelt. Das ist der höchste Preis seit Ende 2012. In Euro gerechnet stieg die Notierung bis auf 1580,09 Euro und stand damit so hoch wie noch nie.