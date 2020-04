Corona: Rotes Kreuz Tirol zieht Zwischenbilanz

Seit Wochen im Stabsbetrieb

Am 11. März hat das Rote Kreuz auf den Stabsbetrieb umgestellt. „Wir haben zunächst im Landesverband Tirol einen integrierten Stab hochgefahren. Dieser setzt sich aus Mitarbeitern des Landesverbandes Tirol, des Rettungsdienstes sowie des Landesrettungskommandos zusammen. Zudem wurden in den Bezirken Teilstäbe eingerichtet und vier Meldesammelstellen besetzt. Eine in Kufstein, eine in Innsbruck, eine in Telfs und eine im Landesverband direkt“, erläutert Karl. Ein Stabsbetrieb sei für die Bewältigung eines Einsatzes unumgänglich, führt der stellvertretende Landesrettungskommandant, Martin Dablander, aus: „Nur so lässt sich ein Großereignis wie die Corona-Pandemie strukturiert und damit effizient abarbeiten.“