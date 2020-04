Corona-Krise: 46.084 AK-Beratungen in Tirol

Die bisherigen 46.084 Beratungen zeigen deutlich, dass die Mitglieder viele Fragen haben. 35.082 davon erreichten die Mitarbeiter der AK per Telefon, 11.002 kamen auf elektronischem Weg. „Zwar gab es in den vergangenen Tagen einen leichten Rückgang, die Zahlen liegen allerdings immer noch auf einem hohen Niveau“, betont Präsident Erwin Zangerl. Neben der Zentrale in Innsbruck liefen mit 8867 Anrufen auch in den Bezirken die Telefone heiß.