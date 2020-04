Katy Perry hüllt Babybauch in Bunny-Kostüm

„Es ist durchwachsen“, erklärte Perry. „Ich denke, so geht es allen. Denkt einfach an die Dinge, für die ihr dankbar seid und die euren Geist glücklich machen.“ Sie vermisse ihre Fans, gab die Musikerin zudem zu. „Es ist eine verrückte Zeit. Es ist eine seltsame und wilde Zeit und ich bin sicher, viele von euch machen eine Menge Emotionen durch. Ich gehöre zu diesem Club.“ Sie hoffe, dass sich die Situation bald bessere, und wünsche all ihren Fans, sicher und gesund zu bleiben.