Inmitten der Schwierigkeiten liegt die Möglichkeit

Was ist Ihr Eindruck, wie gehen die Menschen mit dem neuen Alltag um?

Ganz unterschiedlich. Viele gehen in die Überaktivität. Weil es gibt trotzdem viel zu tun: Wie z. B. häufiger zu kochen, da der Hort und Kindergarten oder die Kantine in der Arbeit wegfallen. Natürlich auch viel zu putzen durch das viele Daheimsein. Und man darf nicht vergessen: Der Büro- und Familien-Alltag ist für viele Eltern nun umfangreicher und damit belastender geworden. Homeoffice & Homeschooling der Kinder - das ist alles gar nicht so einfach, unter einen Hut zu bringen. Andere litten unter einem Bore-out, d.h. unter großer Leere und Langeweile. Sie kamen morgens nur schwer in die Gänge. Für sie war mal wichtig, den Tag zu strukturieren. Um sich dann die wichtige Frage zu stellen: Was sind heute meine sinnvollen Möglichkeiten? Wie möchte ich den heutigen Tag nutzen?