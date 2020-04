Hühner-Ohrläppchen verraten Eierfarbe

Karoline Greimel steht vor dem Hühnerstall in ihrem Garten und wartet, bis Henne Mona-Lisa gelegt hat. Dann greift sie in das Stroh und zieht ein weißes Ei heraus, legt es zu den anderen: beige, grün, braun. „Ich brauche keine Eier zu färben“, sagt Greimel und lacht. Welche Farbe ein Huhn legt, ist genetisch bedingt und zeigt sich an der Farbe der Ohrläppchen. „Weiße gleich weiße Eier, braune gleich braune Eier“, sagt sie. Diese Regel gelte aber nur für reinrassige Hühner.