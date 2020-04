Trommeln wir uns Trost und Mut zu

Wenn es im Saal ganz still wird. Kein Husten, kein Rascheln. 2000 Menschen teilen einen wunderbaren Augenblick auf den Hauch eines Klangs konzentriert, der im Saal schwebt. Zeit, Ort, Menschen, Begegnungen - alles schwindet und man ist eins mit der Musik und den Künstlern, die sie wiedergeben. Oder andersrum: Wenn man ein massives Fortissimo in den Saal hämmert, Puls 190, das Herz pumpt, schweißdurchnässt die Mitspieler beobachtend, alle am Limit. Da lernt man sich wirklich kennen. Da gibt es für niemanden ein entrinnen. Im täglichen Leben, der täglichen Probe kann man sich etwas vormachen. Im Moment, wenn die Musik dem unausweichlichen Höhepunkt zuströmt, offenbart sich der Charakter des Gegenübers. Das ist Wahrhaftigkeit. Derzeit sitze ich oft auf meinem Rennrad, fahre über die Hügel des Salzkammerguts, höre Musik von Gustav Mahler und verdrücke ein paar Tränen in Gedanken an die besonderen Augenblicke des gemeinsamen Musikmachens. Doch in den vergangen Tagen gab es Trost.