Tirol: Kraftwerksbau im Eiltempo sorgt für Protest

Politik gefordert

Trotz der ökologischen Bedenken sollen in den kommenden Jahren mehrere Hundert neue Kleinwasserkraftwerke in Österreich gebaut werden. Dabei liefern diese derzeit gerade einmal vier Prozent des gesamten Wasserkraft-Stroms - der Großteil stammt aus Kraftwerken wie jenen an der Donau. Nur elf Prozent der Gewässer seien noch intakt, so die Expertin. Auch die Ötztaler Ache solle daher vor einem weiteren Verbau geschützt werden.