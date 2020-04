Austrias Ilzer für baldiges Kleingruppen-Training!

Dafür müssten wohl auch Geisterspiele in Kauf genommen werden. Größere Veranstaltungen sind in Österreich zumindest bis Ende Juni verboten, die Ansteckungsgefahr wäre zu groß. Ilzer könnte sich unter diesen Umständen „damit arrangieren“, den Rest der Saison oder bis zu einem gewissen Zeitpunkt ohne Zuschauer zu spielen. „Wir müssen wieder in die Medienwelt zurückkehren. Unsere Spiele müssen im Fernsehen gezeigt werden, denn dadurch kommt unsere ganze Ernährungskette wieder in Schwung“, erklärte der 42-jährige Steirer. „Das ist jetzt existenziell für alle Klubs sehr, sehr wichtig.“ Kommenden Mittwoch berät das ÖFB-Präsidium, wie die Saison bei einem allfälligen Abbruch zu werten wäre. Am Tag darauf entscheidet die Bundesliga in einer Video-Klubkonferenz ihr weiteres Vorgehen. Ilzer sprach sich aus Fairnessgründen dafür aus, alles daran zu setzen, die Saison zu Ende zu spielen.