Tiroler Rebellen forderten die katholische Kirche

Der Vatikan war alarmiert

Fünf Forderungen wurden aufgestellt. Forderungen wie die Abschaffung des Pflichtzölibats, Frauen in allen kirchlichen Ämtern, mehr Mitbestimmung. Der Vatikan war alarmiert. Er konnte die Reformstimmen nicht mehr überhören. Denn sie wurden nicht nur in Österreich laut. „Der Widerstand war groß. Aber wir bekamen auch viel Zuspruch, vor allem aus der Kirchenbasis. Wir haben ausgesprochen, was viele dachten. Die Zeit war reif dafür“, blickt Heizer zurück.