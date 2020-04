Erstmals mehr Genesene als aktuell Erkrankte in OÖ

Bis jetzt gab‘s in Oberösterreich 22.000 Corona-Tests. Nur neun Prozent der Verdachtsfälle in Oberösterreich waren bisher positiv. Auch die Anrufe bei Gesundheitshotline 1450 von 2000 auf 600 pro Tag gesunken. Sehr erfreulich: Donnerstagmorgen wurden erstmals in Oberösterreich mehr Genesene als aktuell Erkrankte gemeldet. 1069 Landsleute haben mittlerweile das Virus erfolgreich besiegt, 950 leiden aktuell noch darunter. (Stand 9. April/ 8 Uhr)