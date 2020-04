Kurzparkzonen werden ab 2. Mai wieder eingeführt

„Sinn der Aussetzung der städtischen Kurzparkzonen war es, im Innsbrucker Stadtgebiet medizinischem Personal und Pflegekräften, Mitarbeiter in geöffneten Geschäften sowie Einsatzkräften die Erreichbarkeit ihrer Arbeitsplätze zu erleichtern. Die Bürger, die in systemrelevanten Berufen tätig sind, haben in den vergangenen Wochen unsere Stadt während der Covid-19-Krise in Gang gehalten“, betont Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl und bedankt sich dafür herzlichst.