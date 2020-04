Rührende Entlassung: Applaus für Virus-Überlebende

Während Trump die USA auf die „vermutlich schlimmsten zwei Wochen“ in der Coronavirus-Krise vorbereitet, gibt diese Geschichte einen Funken Hoffnung: Christina Pazs zweiwöchiger Kampf gegen Covid-19 in dem New Yorker Krankenhaus ist vorbei. In einem bewegenden Video ist zu sehen, wie sie von einem Arzt auf einem Rollstuhl zum Ausgang gefahren wird, während das Krankenhauspersonal applaudiert.