Wenn nicht heuer, nächstes Jahr

Der Rest steht in der Fertigungshalle der Firma nahe der Salzburger Shopping Arena. „Auch wir sind in Kurzarbeit“, erzählt Chefin Elisabeth Kislinger-Ziegler. Die Arbeiter stellen die Bühne aber in den nächsten zwei Wochen fertig. „Sie steht bereit, wenn die Salzburger Festspiele eröffnen. Und ich glaube fest daran, dass sie das werden.“ Und so finden immer mehr Bauteile ihren Weg in die Felsenreitschule.