Schneiderei hilft mit neuer Produktion doppelt

Normalerweise fertigen Andrea Sifkovits und ihre Mitarbeiter Vereinsbekleidung oder Uniformen an, seit letzter Woche wurde der Betrieb der Maß- und Änderungsschneiderei umgestellt. Ab sofort werden in Rudersdorf ausschließlich Masken genäht. Bis zu 600 Stück täglich schaffen die acht Angestellten, die aus Sicherheitsgründen in zwei Arbeitsgruppen mit je vier Personen aufgeteilt wurden. Alle Mitarbeiter konnten dank der Maskenproduktion frühzeitig aus der Kurzarbeit geholt werden.