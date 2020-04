Selbstgemachte Masken boomen in Salzburg

Das Material für die selbstgemachten Schutzvisiere wird auch von der Ursteiner FH zur Verfügung gestellt. Die 3D-Drucker gehören eigentlich der Hochschule. „Aber ich habe mich dafür interessiert, jetzt stehen sie bei mir“, meint Jozic. Für die Produktion in seiner Wohnung in Maxglan hat der Tennengauer bereits eine Routine entwickelt. „Ich stehe in der Früh auf, gehe runter in den Keller, führe ein paar kleine Feinarbeiten an den fertigen Rahmen durch, gebe die nächste Serie in Druck, stelle mir den Wecker und gehe wieder runter.“ Vier Stück der Rahmen schafft der Drucker in 2,5 Stunden. Neben der Zeit mit seiner Freundin in Karenz und seinem kleinen Sohn verbringt Jozic derzeit jede freie Minute mit dem Druck.