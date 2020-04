Deap Lips: Wenn US-Psychedelik auf US-Blues trifft

Während andere Musiker sich meist in ihren eigenen Blasen bewegen, scheren Deap Vally sogar bewusst aus. „Julie muss ohnehin Familie und Job unter einem Hut bringen und ich achte darauf, mich geistig zu fordern“, so Troy, „ich mache viele Online-Kurse, um am Ball zu bleiben und mich auch außerhalb der Musik-Bubble zu beschäftigen. Julie hat in LA Schauspiel- und Improvisationsjahrgänge besucht, bevor Mira auf die Welt kam. Für uns wäre es die Hölle, in einer Schleife á la ,Und täglich grüßt das Murmeltier‘ festzusitzen.“ Im musikalischen Schmelztiegel Los Angeles ist es naturgemäß nicht so einfach, sich aus dem Gros des Mitbewerbs hervorzuheben, was die zwei Powerfrauen aber schon immer mehr als Herausforderung, denn als Nachteil gesehen haben. „Wir atmen auch die Geschichte Kaliforniens“, sagt Troy, „als ich in der High School war, haben mich Jim Morrison und Frank Zappa so stark geprägt, das mich nichts anderes interessierte.“ Edwards pflichtet bei: „Manchmal überlege ich mir schon, was ich mit meiner Miete außerhalb der Stadt nicht alles kriegen könnte, aber ich müsste meine Freunde und die gesamte künstlerische Community zurücklassen. LA ist einfach der coolste Ort, um künstlerisch tätig zu sein.“