Innviertler (50) zündete nach Einbruch Pick-up an

Ein Einbrecher verursachte Samstagabend einen Brand in einer Lagerhalle auf einem Betriebsgelände in St. Florian am Inn. Der Innviertler (50) zwickte erst einen Bauzaun auf, fuhr dann mit einem Pick-up gegen ein Gebäudetor. Im Anschluss zündete er Kartonagen und Stoffe auf dem Rücksitz des Fahrzeuges an. Fünf Feuerwehren rückten aus...