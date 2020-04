Corona: Mittlerweile fast 1000 Genesene in Tirol

Die am Samstagabend veröffentlichten Corona-Zahlen für Tirol geben einmal mehr vorsichtigen Grund zur Hoffnung. „Derzeit sind in Tirol 1853 Personen an Corona erkrankt. Das sind um 147 Infizierte weniger als noch vor 24 Stunden“, erklärt Landeshauptmann Günther Platter. Aktuell gelten in Tirol insgesamt 984 Corona-Patienten als genesen.