Fordern und fördern über Tablett, Handy sowie PC

An der Sport-Mittelschule (SMS) und der Polytechnischen Schule (PS) in Ybbs an der Donau haben sich Direktorin Sandra Sandler und ihre Lehrerkollegen für die Osterferien was ganz Spezielles einfallen lassen. „Wir bieten speziell für die wenigen lernschwachen Schüler ganz gezielt ein Angebot per Videochat für verschiedene Klassen und unterschiedliche Fächer an“, berichtet die engagierte Direktorin. Zusätzlich gibt es aber für die 269 Schülerinnen und Schüler in der SMS und dem Poly einen Förderunterricht auf rein freiwilliger Basis.