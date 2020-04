Kraetschmer: „Wir stellen keinen an den Pranger“ 

Stundenlange Telefonate mit Mitarbeitern, Sponsoren etc. - der Alltag von Austrias AG-Vorstand Markus Kraetschmer. Dazu gehörten die Gespräche bezüglich Kurzarbeit, nicht alle nahmen das Angebot an, öffentlich verurteilen will Kraetschmer niemand: „Wir stellen keinen an den Pranger!“ Profis kündigen? „Bei den befristeten Verträgen, die es gibt, sind die Gründe, die vorliegen, keine für eine Kündigung!“