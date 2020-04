Mädchen betäubt und missbraucht - 11,5 Jahre Haft

Einige der jüngeren Opfer wissen bis heute nicht, was überhaupt mit ihnen passiert ist. Dass die Taten stattgefunden haben, steht allerdings fest. Aufgefallen war die Missbrauchsserie, nachdem eines der betroffenen Mädchen am Tag nach einem Übernachtungsbesuch in der Wohnung des Angeklagten noch immer stark benommen war. Zum Schutz der Opfer fand der Prozess fast komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.